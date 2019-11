Cegos vão poder seguir jogos de futebol com as pontas dos dedos

Os deficientes visuais vão poder, num futuro próximo, seguir os jogos de futebol com as pontas dos dedos, através do Fieeld, um sistema tátil de retransmissão em diferido, apresentado esta quarta-feira pelo Banco Santander.

O sistema Fieeld, uma inovação tecnológica criada pelo grupo Havas e desenvolvida em conjunto com aquela entidade bancária, permite seguir em diferido os movimentos da bola e a trajetória das jogadas usando as pontas dos dedos, através de um aparelho que converte os dados recolhidos, seguindo os jogadores e replicando cada jogada.

Em comunicado, a instituição refere que "o projeto procura, agora, um sócio tecnológico a fim de ampliar o seu desenvolvimento e, posteriormente, uma possível comercialização".

Juan Manuel Cendoya, diretor de comunicação do banco, classificou o "o Fieeld é um exemplo claro de como os avanços tecnológicos e o futebol podem exercer um impacto positivo na sociedade e melhorar a vida das pessoas".

Para lançar o Fieeld, que conta com o apoio da Federação Internacional de Desportos para Cegos (IBSA), foi esta quarta-feira lançado um vídeo, que tem como protagonista Nicko, um menino brasileiro deficiente visual, adepto do Palmeiras, para quem a mãe relata todos os jogos, e cuja história recebeu recentemente o prémio para os melhores adeptos da FIFA.