Cem mil estudantes universitários portugueses (cerca de um quarto) ficam com 50 euros ou menos para sobreviver ao longo do mês, depois de pagar as despesas fixas (propinas, transporte e habitação) e 7% ponderam abandonar os estudos por razões económicas.Os dados resultam de um inquérito feito este ano por 11 associações ou federações académicas. As causas apontadas são a perda de emprego no agregado familiar (32%), negócio familiar afetado (27,5%), perda de emprego do próprio trabalhador-estudante (15,5%) ou layoff (4,4%).