Uma multidão de fiéis deslocou-se este domingo ao Santuário de Fátima para participar nas cerimónias religiosas alusivas à penúltima peregrinação aniversária do ano. Desde o início da pandemia que não se via tanta gente na Cova da Iria, o que obrigou as autoridades, o corpo de vigilantes e acolhedores do Santuário, com a ajuda da GNR, a bloquear a entrada no recinto de oração, numa altura em que já decorria a missa que antecede a Procissão do Adeus. A lotação máxima estabelecida para o Santuário em tempo de pandemia é de um terço da sua capacidade (que ronda as 300 mil pessoas, embora já tenha havido ocasiões em que foi superior, nomeadamente nas visitas papais), pelo que este domingo terão estado em Fátima cerca de 100 mil fiéis. Foi a maior concentração de pessoas em Portugal desde o início da pandemia. “Os nossos peregrinos têm mostrado sempre um grande cuidado. A grande maioria usa máscara e procura manter o distanciamento”, afirmou Carmo Rodeia, porta-voz do santuário. Contudo, foi possível observar que nem sempre foi cumprida a regra do distanciamento físico.









As celebrações com a presença de peregrinos desde o início da pandemia foram retomadas a 30 de maio e a primeira peregrinação com fiéis realizou-se a 12 e 13 de junho.

A sexta e última aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos celebra-se a 13 de outubro. É, depois do 13 de Maio, a peregrinação mais importante, pelo que é de esperar nova enchente em Fátima dentro de um mês.

Regras acordadas com a Conferência Episcopal



A lotação máxima do Santuário obedece às orientações da Direção-Geral da Saúde. Tiveram em conta a regra geral do distanciamento, aplicada a outros espaços. Foram acertadas com a Conferência Episcopal Portuguesa.





“O azedume das más disposições está enraizado no coração”



“O perdão tem de estar sempre presente porque as ofensas, as palavras e atitudes que magoam, as vaidades e invejas que dividem, o azedume das más disposições, estão enraizados no coração humano”, palavras de D. Manuel Pelino, bispo emérito de Santarém, que presidiu às cerimónias. Já na habitual saudação aos mais novos, o bispo de Leiria-Fátima, cardeal D. António Marto, falou do ano letivo que hoje se inicia: “Comecem bem este ano escolar, com muita atenção e muita seriedade, cumprindo as normas sanitárias para que não haja contágio nas escolas”.