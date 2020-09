Cem utentes manifestaram-se este domingo contra o fecho do Centro de Saúde de Barreira, em Leiria.



A unidade, construída em 2003, fechou com a pandemia de Covid-19, em março, e não há perspetivas de abertura. Os utentes não se queixam da falta de condições nem de pacientes e exigem a reabertura do espaço. A população vai fazer uma moção de censura e um abaixo-assinado.





A PSP desmontou o grupo.