Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cemitério de Faro guarda dois mil corpos mumificados

PS diz que executivo PSD quer criar incinerador provisório.

Por Tiago Griff | 08:36

O cemitério novo de Faro tem dois mil corpos que estão mumificados devido às condições do terreno, que impediram que entrassem em decomposição.



"Estamos a tentar resolver um problema que herdámos e que passará pela criação de mais vagas, uma vez que o cemitério está sobrelotado. O que não vamos fazer é queimar os corpos que lá estão", assegura ao CM fonte da Câmara de Faro (PSD), em reação à acusação do PS de que o executivo de Rogério Bacalhau estaria a equacionar construir um incinerador provisório para queimar os corpos.



Segundo o CM apurou, 176 novos gavetões poderão ser utilizados a partir da próxima semana e 336 estão em fase concursal. Os cadáveres mumificados serão transferidos para estes espaços. A incineração pode ser equacionada, mas será analisada "caso a caso" e com autorização das famílias.