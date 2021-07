Cemitério de Olhão sem espaço para novos lotes

O cemitério paroquial da Fuseta, no concelho de Olhão, está a ficar sem espaço para a construção de novos lotes e poderá ficar com a lotação esgotada até ao final deste ano. Já existe um projeto de ampliação do espaço, cuja aquisição do terreno e a construção ficará por conta da união de freguesias local, mas o processo espera autorização por parte da autarquia de Olhão.Segundo oapurou, o cemitério, que tem um total de cerca de mil lotes, entre lugares na terra e catacumbas, tem apenas pouco mais de 10 lugares disponíveis atualmente."Temos catacumbas construídas no 5º piso e dentro de pouco não vai haver espaço para mais construções", diz o presidente da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, Manuel Carlos, revelando que, em 2019, entregou, na secção de urbanismo da Câmara de Olhão, um plano de alargamento mas, até agora, não foi dada autorização para avançar com o projeto.questionou a autarquia olhanense, mas não obteve resposta em tempo útil.O plano de ampliação da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta consiste em expandir o cemitério atual para um terreno adjacente. Este projeto pretende acrescentar mais 684 sepulturas.Segundo a União de Freguesias, construção de mais andares com catacumbas está fora de questão porque, quanto mais alto, mais dificulta o acesso para limpezas.