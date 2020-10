Cemitérios do Litoral Alentejano abertos, mas com lotação limitada

Os cemitérios no Litoral Alentejano vão estar abertos no Dia de Todos os Santos, no domingo, 01 de novembro, e no Dia de Finados, na segunda-feira, dias em que muitos portugueses se deslocam aos cemitérios.

A segurança é uma grande preocupação das cinco autarquias, por isso em todos os cemitérios é obrigatório o uso de máscara, desinfeção das mãos à entrada e saída e o distanciamento físico de pelo menos dois metros. Não é autorizada a partilha de utensílios, como baldes ou vassouras.

Em Sines, o cemitério está aberto entre as 08h00 e as 15h45. Junto a cada campa são permitidas apenas 5 pessoas, as visitas têm a duração máxima de 15 minutos e são autorizadas apenas 50 pessoas no interior do espaço.

No cemitério de Grândola, são permitidas até 100 pessoas no espaço, mas junto de cada campa não são permitidos ajuntamentos com mais do que 5 pessoas. O horário de funcionamento é das 08h00 às 17h00.

Em Alcácer do Sal, o cemitério funciona entre as 08h00 e as 16h00 e a lotação máxima é de 40 pessoas em simultâneo.

O cemitério de Santiago do Cacém estará aberto das 08h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30. O limite máximo de pessoas no interior o recinto é de 20.

Em Odemira, o cemitério vai estar aberto entre as 08h30 e as 16h00. A lotação máxima é de 100 pessoas e junto de cada campa não são permitidas mais do que 5 pessoas.

A região do Litoral Alentejano regista esta sexta-feira, 169 casos ativos de Covid-19. Desde o inicio da pandemia já foram infetadas na região, 564 pessoas.