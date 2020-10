Várias câmaras municipais e juntas de freguesia decidiram fechar as portas dos cemitérios entre 31 de outubro e 2 de novembro para impedir ajuntamentos no fim-de-semana de finados.



Entendeu-se que "não seria possível assegurar as normas de segurança emitidas pela Direcção-Geral da Saúde" devido à pandemia de Covid-19, admitiu o presidente da Cãmara de Matosinhos ao jornal Público.

