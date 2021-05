O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu até esta segunda-feira ao início da noite mais de 3,63 milhões de respostas aos Censos 2021, com dados de mais de 9 milhões de residentes.













O prazo para a entrega preferencial das respostas pela internet terminou esta segunda-feira, num processo que esteve envolto em polémica: na sequência de dúvidas quanto à privacidade dos dados dos Censos, a Comissão Nacional de Proteção de Dados ordenou que o INE suspendesse qualquer transferência internacional de dados pessoais para os EUA através de uma empresa contratada pelo instituto, com servidores em vários países.

Com o fim do prazo da 1ª fase do recenseamento, segue-se nova ronda dos 11 mil recenseadores pelos alojamentos que não responderam, para tentar recolher respostas por outro meio além da Internet, como em papel. Quem recusar responder ou dar informações erradas ou insuficientes incorre numa contraordenação, punível de 250 a 25 mil euros (pessoa singular) ou 500 a 50 mil euros (pessoas coletivas).





Os primeiros resultados do Censos 2021 serão divulgados até 19 de agosto (4 meses após o momento censitário, que foi 19 de abril).