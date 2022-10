Antigo cabo da GNR a residir em Matosinhos, António Paulino completou a 11 de setembro um século de vida, um marco atingido, segundo contou à agência Lusa, a caminhar e a fazer ginástica diariamente, prática adquirida na GNR.





Reside em S. Mamede de Infesta, onde cumpre a sua rotina diária, caminhando primeiro cerca de um quilómetro no passeio perto da habitação - se estiver a chover, em casa - e depois mais meia hora de ginástica. Viúvo, com quatro filhos , sete netos e seis bisnetos, afirma que o dia a dia “é comer, dormir e rezar”. E conclui: “Não me dói nada e, quanto a comer, só não como pedras porque são duras.”