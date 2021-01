Centenas de alunos ainda sem manuais escolares

Com o 2º período já em marcha há ainda centenas de alunos sem manuais escolares no Agrupamento de Mem Martins, em Sintra. “Há pelo menos oito turmas do 9º ano sem manuais, uma delas a da minha filha”, disse ao, revoltado, o encarregado de educação Filipe Duarte, garantindo que “o problema afeta também outros anos de escolaridade”.contactou a Direção do agrupamento, que recusou prestar declarações. Já o Ministério da Educação confirmou aoque, segundo a Direção, houve “um problema técnico” devido à “migração de dados resultante da mudança de plataforma de gestão escolar, o que gerou erros na identificação dos alunos e fez com que estes não tenham chegado à plataforma Mega”.