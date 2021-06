Centenas de britânicos enchem aeroportos para deixar Portugal e evitar quarentena no Reino Unido

Há milhares de britânicos que nos últimos dias têm enchido os aeroportos de Portugal Continental e Ilhas para evitar a quarentena à chegada ao Reino Unido, após Portugal ter saído da lista verde daquele país.Durante esta segunda-feira, está prevista a saída de mais de 40 voos do aeroporto de Faro com destino ao Reino Unido, à semelhança do que irá acontecer com Lisboa, Porto e Funchal.Recorde-se que a medida imposta pelo Reino Unido, que coloca Portugal na lista amarela, faz com que se cumpra quarentena de 14 dias à chegada ao país. A medida levou a que muitos britânicos antecipassem o fim das férias em Portugal.