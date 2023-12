Foi anunciado como um programa inovador, um dos mais ambiciosos dos últimos anos. Cerca de 2.000 candidatos concorreram ao Empreende XXI com vista à criação de empresas e do seu próprio emprego.O Governo prometia decisões no prazo máximo de 45 dias, mas sete meses depois, apenas 111 candidaturas foram aprovadas. "O meu fundo de desemprego acaba em fevereiro, se até lá nada acontecer, fico desempregado, sem subsídio e sem trabalho", disse àCarlos Cardoso, um jovem de 28 anos de São João da Madeira, que continua à espera de saber se a sua candidatura vai ou não ser aprovada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.