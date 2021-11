Centenas de pessoas aguardam horas ao frio para serem vacinadas contra a Covid-19 em Águeda

O centro de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe de Recardães, em Águeda, regista este sábado tempos de espera superiores a duas horas.



Centenas de utentes encontram-se aglomerados no exterior enquanto aguardam para ser vacinados. Em declarações à CMTV, alguns dos utentes garantem que não existe qualquer tipo de explicação para a demora, mas acreditam que o atraso tem que ver com a confusão entre marcações e a modalidade casa aberta.





"Não tem lógica. É vergonhoso", afirmaram os utentes revoltados com a demora no centro de vacinação, principalmente pela espera no exterior, ao frio., alguns utentes garantem também que a GNR esteve no local, porque alguns utentes decidiram expressar o seu descontentamento, provocando assim alguma confusão.