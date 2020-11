Centenas de pessoas protestam pela cultura e restauração em vários pontos do País

Centenas de pessoas juntam-se este sábado, em vários pontos do País, para protestar contra as medidas restritivas para a Covid-19 no âmbito do Estado de Emergência.Representantes do setor da restauração, do turismo, da cultura e outros espalham-se pelas várias cidades do país, nomeadamente em Lisboa, Guimarães e Faro para exigir melhores condições durante a pandemia da Covid-19.

Manifestantes mantêm as medidas exigidas pelo Governo, tais como, o uso de máscaras de proteção da Covid-19 e o distanciamento social.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.360.914 mortos resultantes de mais de 56,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3762 pessoas dos 249 498 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.