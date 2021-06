Cerca de 400 pessoas, todos ligados à área da educação, aguardam este sábado à porta do centro de vacinação Covid de Espinho, instalado na escola da Seara, em Silvade.Ao que tudo indica, houve sobreposição de marcações e o tempo de espera supera as duas horas. Há utentes de Espinho, Gaia, Porto, Ermesinde e Penafiel aglomerados à porta das instalações.Segundo apurou o, as longas filas já obrigaram a que cerca de 200 pessoas fossem encaminhadas para o centro de vacinação de Grijó, em Gaia.