Centenas de professores obrigados a fazer quilómetros até escolas onde não vão ficar

Centenas de professores conseguiram entrar para os quadros do Ministério da Educação pelo novo mecanismo de vinculação, mas ainda não obtiveram colocação e terão de fazer quilómetros para se apresentar numa escola onde não ficarão a dar aulas.

Quase oito mil professores entraram este ano para os quadros, a maioria através do novo mecanismo de vinculação dinâmica, mas a pouco mais de uma semana do início do ano letivo, nem todos estão colocados.

Joana Rosas é uma de muitas docentes nessa situação. Nos últimos cinco anos, esteve a dar aulas em Lisboa, mas há cerca de um mês recebeu a notícia de que tinha conseguido vincular no quadro de zona pedagógica (QZP) próximo da sua residência, no Norte.