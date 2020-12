Centenas de trabalhadores da TAP pedem diálogo e transparência frente à AR

Centenas de trabalhadores da TAP estão concentrados esta quarta-feira em frente à Assembleia da República, em Lisboa, a pedir diálogo e transparência, no âmbito do processo de reestruturação do grupo.

A iniciativa foi promovida pelo movimento "os números da TAP têm rosto", sem qualquer ligação aos sindicatos que representam os trabalhadores da companhia aérea, na sequência de notícias sobre despedimentos e cortes salariais que têm sido anunciados.

"Queremos transparência" é uma das frases de ordem dos trabalhadores reunidos em frente ao parlamento, que junta pilotos, tripulantes de cabine e trabalhadores de terra, que não estão hoje de serviço.