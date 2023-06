Centenas de trabalhadores do público e privado desfilam em Lisboa por melhores condições

Largas centenas de trabalhadores de vários setores do público e privado desfilam esta quarta-feira em Lisboa numa ação convocada pela CGTP a exigir "mais salário e mais pensões", defendendo que "o povo não aguenta o aumento do custo de vida".

Os trabalhadores partiram do Cais do Sodré, cerca das 15h20, sob um forte calor, rumo à Assembleia da República numa iniciativa que se insere no dia nacional de luta da CGTP.

No início da manifestação, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, saudou os "muitos milhares de trabalhadores" que esta quarta-feira participam em todo o país nas várias ações, entre greves, concentrações, plenários e manifestações e avisou que "a luta vai continuar".



O dia nacional de luta da CGTP previa várias ações, incluindo concentrações e greves em vários setores, do público ao privado, que poderão ter impacto na indústria alimentar, indústria metalúrgica, hotelaria e no comércio, que tem agendada uma greve nacional na grande distribuição.





A CGTP reivindica um aumento dos salários para todos os trabalhadores em, pelo menos, 10% com um mínimo de 100 euros, a subida do salário mínimo para 850 euros e outras medidas que respondam ao aumento do custo de vida.