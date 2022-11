As Urgências da Grande Lisboa estiveram esta segunda-feira muito congestionadas e os tempos de espera ultrapassaram o tempo recomendado, com as macas dos bombeiros a ficarem retidas longas horas, condicionando o socorro.



No Hospital Beatriz Ângelo, Loures, havia 142 pessoas para serem atendidas ao final do dia e os doentes urgentes, com pulseira amarela, esperavam em média 2 horas e 26 minutos, acima do tempo recomendado de uma hora, segundo o site do SNS.









