Centenas em Belém, Lisboa, aproveitam sol no primeiro fim de semana de desconfinamento

No primeiro fim de semana da primeira fase do atual desconfinamento centenas de pessoas aproveitaram o sol e o bom tempo que este domingo se fez sentir para passear e fazer desporto na zona ribeirinha de Belém, em Lisboa.Ao Correio da Manhã, várias foram as pessoas que afirmaram sentir-se seguras e tranquilas ao passear na via pública com uma vista privilegiada para o rio Tejo. De recordar que a venda ao postigo retomou esta semana em todo o País.