Marchas Populares de Santo António brilham em desfile na Avenida da Liberdade

As marchas populares de Lisboa desfilam esta noite na Avenida da Liberdade, após o cancelamento das festas de Lisboa devido à pandemia nos últimos dois anos. Os bairros recordam, além de tradições bairristas, pessoas icónicas e momentos importantes, o amor pelos Santos Populares.



Com centenas de participantes, as marchas populares contam este ano com 20 grupos: Mouraria, Castelo, Carnide, Bela Flor - Campolide, Bairro Alto, Bairro da Boavista, Penha de França, Lumiar, Belém, Baixa, Madragoa, Campo de Ourique, Alcântara, Alfama, Ajuda, Marvila, Bica, São Vicente, Olivais e Alto do Pina - vencedora do ultimo concurso em 2019.

Este ano pela primeira vez, a marcha infantil das Escolas de Lisboa também irá descer a Avenida, além da marcha infantil "A Voz do Operário" e as marchas dos Mercados e da Santa Casa que também vão desfilar extraconcurso, enquanto a marcha de Vale de Açor participará enquanto convidada.

Uma tradição com várias décadas, o concurso da Grande Marcha de Lisboa escolhe uma composição - música e letra - para ser apresentada por todos os participantes das marchas.

'Amália é Lisboa' venceu o concurso de 2020, ano do centenário do nascimento de Amália Rodrigues, mas a pandemia de covid-19 impediu que fosse interpretada, voltando este ano a ser cantada por todos.

Ao minuto Atualizado a 12 de jun de 2022 | 22:07

22:03 | 12/06 Marcha infantil das Escolas de Lisboa a desfilar em segundo lugar A Marcha infantil das Escolas de Lisboa, que desfila pela primeira vez na Avenia da Liberdade, já começou a atuação. Desfila em segundo lugar.

21:57 | 12/06 Marchas de Santo António já decorrem na Madeira Na Madeira também se celebra o Santo António com oito marchas a desfilar esta noite. A carregar o vídeo ... Na Madeira também se celebra o Santo António com oito marchas a desfilar esta noite.

21:55 | 12/06 Marcha do Vale do Açor abrem o desfile A Marcha do Vale do Açor abriu o desfile na Avenida da Liberdade, este domingo.



Ouvem-se cânticos.