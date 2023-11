Centenas manifestam-se em Lisboa contra a violência sobre as mulheres

Centenas de pessoas desfilaram este sábado em Lisboa em protesto pela violência contra as mulheres, entoando as palavras de ordem que já se tornaram recorrentes nas manifestações sobre uma realidade persistente e números que se mantêm elevados.

Passava pouco das 15:30 quando as centenas de pessoas concentradas no Largo do Intendente, em Lisboa, arrancaram a marcha em direção ao Martim Moniz, e depois ao Rossio, com faixas e cartazes com frases já ouvidas em manifestações anteriores: "Mexeu com uma, mexeu com todas", "Justiça machista não é justiça", "Não estamos todas, faltam as mortas" e "A nossa luta é todo o dia, somos mulheres, não mercadoria".

A manifestação seguiu ao ritmo de um grupo feminino de batuque, colorida com cartazes, faixas e bandeiras, e com uma participação de várias gerações, contando com a presença da líder do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, e do PAN, Inês Sousa Real.

Femicídio, violência doméstica, violência obstétrica foram temas visíveis do desfile onde também não foi esquecido um apelo à paz no Médio Oriente.