Centenas de pessoas reuniram-se no Cais do Sodré, em Lisboa, durante a noite deste sábado, apesar das regras impostas no combate à Covid-19.



Sem distanciamento ou máscara, foram centenas as pessoas que se reuniram na via pública, numa altura em que a Região de Lisboa e Vale do Tejo concentra mais de metade dos casos diários de contágio por coronavírus.

Ver comentários