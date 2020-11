Centenas saem à rua nas festas nicolinas em Guimarães

Perto de 300 pessoas saíram este domingo de manhã para as ruas de Guimarães, com bombos e caixas, para assinalar o arranque das festas nicolinas, que este ano foram canceladas devido à pandemia.Ainda assim, ao contrário do que estava previsto, um grupo numeroso concentrou-se no largo da Oliveira, no Centro da Cidade, e marchou, cerca de meio quilómetro, até ao Monumento ao Nicolino.A PSP acompanhou o cortejo e procedeu à dispersão, mas ao que oapurou poderá vir a abrir um inquérito à Comissão das Festas Nicolinas, pela organização do cortejo.tentou falar com o presidente da Comissão das Festas, André Alves, mas sem sucesso. A festa era para decorrer às janelas e varandas, mas acabou com centenas de pessoas na rua.