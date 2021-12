São fabricadas, aproximadamente, por ano, em Portugal, 100 mil armas de fogo e importados 15 milhões de cartuchos vazios que vão passar a ser certificados no primeiro centro de certificação da Península Ibérica que foi inaugurado, esta segunda-feira, na zona industrial do Neiva, em Viana do Castelo.



As instalações, planeadas em 2006, custaram 3 milhões de euros e devem gerar receitas de 5 milhões de euros anualmente.

Ver comentários