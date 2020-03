Centro de rastreios para coronavírus em Portimão continua fechado

O centro de rastreios para testes de Covid-19 que foi instalado há vários dias no pavilhão Arena, em Portimão, continua fechado.

A estrutura foi montada pela Câmara de Portimão e a abertura do espaço foi anunciada pela autarca Isilda Gomes. No entanto, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve recusa colocar o centro a funcionar, tal como aconteceu junto ao Estádio Algarve, em Loulé. Questionada pelo CM, fonte da ARS referiu que não existe "nenhuma indicação sobre esse centro".

A ARS Algarve, em articulação com os laboratórios da região, vai criar uma rede de 13 postos de colheita, distribuídos pelo Algarve, e que servirão para efetuar os testes prescritos nas áreas dedicadas à Covid-19 dos centros de saúde e através da Linha SNS 24.