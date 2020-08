Centro de recolha de animais de companhia em Celorico de Basto em construção

A Câmara de Celorico de Basto anunciou esta terça-feira que se encontra em construção o novo Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, equipamento orçado em 101 mil euros, que deverá estar concluído no final de 2020.

Segundo um comunicado do município, a obra está em "ritmo acelerado", pretendendo dotar aquele concelho do distrito de Braga de "um centro de recolha moderno, com todas as condições para o acolhimento e bem-estar dos animais de companhia".

O equipamento contará com um bloco cirúrgico para esterilização de cães e gatos, sala de enfermagem independente para tratamento e acompanhamento clínico dos animais, zonas de exercício e socialização e área de tosquia e higienização.

A autarquia assinala que o centro "terá condições para acolher, sempre que necessário, outras espécies animais".

A obra teve o parecer favorável da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, contando com uma comparticipação da administração central, no valor cerca de 43 mil euros, no âmbito de um protocolo celebrado entre a tutela e a autarquia local.

Citado no comunicado, o presidente da câmara, Joaquim Mota e Silva, destaca que o centro promoverá a "defesa da saúde animal e da saúde pública", contribuindo também para a "sensibilização dos cidadãos para os direitos dos animais".