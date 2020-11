Um mês após a reunião entre António Costa, a Administração Regional de Saúde do Norte e os três municípios do Vale do Sousa mais afetados pela Covid-19, o Centro Distrital de Retaguarda instalado no antigo edifício da Misericórdia de Paços de Ferreira começará a funcionar na segunda-feira.









O espaço destina-se a infetados. A ativação por parte da Comissão Distrital de Proteção Civil foi validada pelo secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro. Já foram solicitados médicos, enfermeiros e auxiliares. A população dos concelhos do Vale do Sousa é servida pelo Hospital de Penafiel, que tem estado sob uma enorme pressão. “Este é mais um contributo no âmbito da pandemia que está a afetar, e de forma muito intensa, o Norte de Portugal”, indica o município.