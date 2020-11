O novo centro de retaguarda para doentes Covid instalado no antigo Hospital da Misericórdia, em Paços de Ferreira, abriu portas esta segunda-feira. As instalações têm capacidade para acolher até 35 doentes.“O objetivo é aliviar os hospitais e, ao mesmo tempo, ajudar os doentes que testaram positivo à Covid-19, mas que não têm retaguarda familiar”, explicou Marco Martins, autarca de Gondomar. Para já, o centro vai acolher 29 doentes vindos de vários locais da região do Grande Porto.