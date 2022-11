Centro de saúde da Amadora recusa atender doentes encaminhados

O Centro de Saúde da Amadora não atendeu este domingo utentes para ali encaminhados.



"Liguei para a Linha SNS 24, que me encaminhou para uma consulta no Centro de Saúde da Amadora até às 16h00, mas recusaram atender-me. Só teve consulta quem conseguiu senha até às 14h00", disse ao Correio da Manhã a utente Cristina Silva, de 53 anos.





"É inadmissível não cumprirem o horário até às 16h00. Eu e outras pessoas fizemos queixa no livro de reclamações. Estou com uma infeção respiratória. Depois não fui para as urgências do Hospital Amadora-Sintra, porque havia 100 pessoas à espera. Vou ter de recorrer a um hospital particular", disse, sublinhando que no centro de saúde lhe foi dito que "um médico tinha faltado e estavam dois ao serviço"."Também disseram que não têm maneira de saber quem é enviado pela Linha SNS 24", afirmou.

Questionada pelo Correio da Manhã, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) diz que "está a analisar" o caso e lamentou "o transtorno causado". O ministro da Saúde apresentou na semana passada o plano de contingência para o inverno, com horários alargados nos centros de saúde, mas as unidades estão com dificuldade em dar resposta.



A ARSLVT promete fazer ajustes: "A capacidade das unidades funcionais para atendimento alargado e complementar, em particular no âmbito do Plano de Contingência Modulo Inverno 2022-2023 da ARSLVT, é analisada semanalmente, procedendo-se aos ajustes necessários face à procura dos cuidados de saúde primários, por forma a responder da melhor forma às necessidades da população".