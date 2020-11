Centro de Saúde de Sines encerra devido a seis casos de Covid-19

O Centro de Saúde de Sines, está encerrado temporariamente, depois de se confirmar que seis profissionais da unidade estão infetados com o novo coronavírus que provoca a covid-19, confirmou ao CM, fonte da Autoridade de Saúde.O primeiro caso foi conhecido na terça-feira, quando um profissional apresentou sintomas e testou positivo. Na quarta-feira, seis contactos diretos do profissional infetado foram testados e cinco tiveram resultado positivo.Com seis casos confirmados, a Autoridade Local de Saúde decidiu encerrar temporariamente o centro e testar todos os cerca de 50 profissionais, o que está a acontecer ao longo desta quinta-feira.Depois de conhecer os resultados dos testes, o que deve acontecer amanhã, a Delegada de Saúde de Sines, vai decidir se há ou não condições para reabrir a unidade de saúde que serve uma população de cerca de 13 mil habitantes.O Centro de Saúde, que está encerrado para avaliação da situação, vai ser descontaminado, não tendo sido indicada uma data prevista para a reabertura.Enquanto o Centro de Saúde estiver encerrado, a Autoridade de Saúde, indica que em caso de doença aguda, os utentes, devem contactar a linha SNS 24 e, os casos urgentes, devem contactar a linha 112 ou recorrer ao serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.