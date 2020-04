Centro de Saúde do Lavradio encerrado após caso positivo para Covid-19

A Unidade de Saúde Familiar do Lavradio, no Barreiro, está encerrada desde segunda-feira depois de ter sido confirmado um caso positivo para Covid-19 entre os profissionais. Entretanto, ao longo da semana surgiu mais um caso.Ao, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo confirmou o sucedido garantindo que os profissionais daquela unidade de saúde "têm tido acesso adequado aos equipamentos de proteção que a situação exige" e garantiu que o centro de saúde voltará a abrir portas no próximo dia 15.Até lá, os utentes da USF do Lavradio deverão recorrer às unidades de Eça, Ribeirinha e Santo António da Charneca, todas na cidade do Barreiro. Todos os funcionários da USF do Lavradio estão desde segunda-feira de quarentena.