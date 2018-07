Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centro de saúde nega autorização a grávida de alto risco para levar acompanhante

Grávida de 25 anos está indignada com a situação. Caso ocorreu em Porto Santo, na Madeira.

13:10

O Centro de Saúde do Porto Santo negou a autorização a uma grávida de quatro meses, utente de alto risco, a deslocar-se com um acompanhante ao Funchal para uma consulta. Fonte do centro de saúde diz que não há risco clínico que justifique o caso, enquanto a queixosa considera-o uma "injustiça".



O caso aconteceu quando Joana Madeira, a grávida de 25 anos, marcou uma consulta de Obstetrícia para amanhã, terça-feira, às 10 horas, no Funchal. Contudo, o médico Rogério Correia autorizou somente a ida da grávida, que teria todas as despesas pagas.



De acordo com o Jornal da Madeira, que falou com os intervenientes, Rogério Correia, responsável pela Unidade Dr. Francisco Jardim, admitiu que a madeirense tem uma gravidez de risco, mas garante que não há limitação que justifique viajar acompanhada. Já Joana Madeira, a grávida de 25 anos, enumerou ao jornal regional os seus argumentos para viajar até ao Funchal acompanhada: "Eu sou uma utente de alto risco, porque trombose da veia jugular interna, em Setembro passado, que me obrigou a ficar internada nos Cuidados Intensivos durante quase uma semana. E, ainda há pouco tempo, há cerca de duas semanas, fui novamente evacuada por cefaleias (dores de cabeça) muito graves e suspeita de trombose. Além disso, eu tenho lúpus, tenho SAAF (Síndrome do anticorpo antifosfolipídeo) e tenho o útero demasiado baixo, não posso pegar em pesos."



Além disso, a utente explica que uma médica passou-lhe no final de Junho, após nova suspeita de trombose, uma declaração médica que atesta que "deverá viajar acompanhada de um familiar, de forma a comparecer nas consultas de seguimento da gravidez de alto risco". Contudo, o director do Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim disse que "quem passou essa justificação foi uma interna do 1.º ano" - e frisa que não havia "justificação plausível para levar um acompanhante".



"A deslocação da grávida está garantida e isso é o mais importante", começou. "Ela tem a consulta, tem viagem para ela, tem hotel para ela. A divergência que existe é no acompanhante e a justificação apresentada, que foi a trombofilia, não é motivo clínico para ter acompanhante", concretizou. Quanto ao facto de ser uma gravidez de risco, o médico frisa que "cada caso é um caso": "Se for uma placenta prévia ou houver ameaças de aborto, por exemplo, ou se for para fazer uma amniocentese, a utente tem acompanhante. Mas se for uma gravidez de risco por ter diabetes, não precisa de acompanhante."



A grávida adiou a consulta para dia 10, para ver se consegue resolver a situação, e denunciou a situação no livro de reclamações do centro de saúde e para o portal do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.