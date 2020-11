Centro de testes Covid em Alcobaça vandalizado e danificado

Um centro de testes Covid-19 em Alcobaça foi alvo de atos de vandalismo esta quarta-feira de madrugada, que provocaram estragos e fizeram atrasar a realização dos exames por três horas. A tenda ‘drive-thru’, onde os utentes fazem rastreio da Covid-19 sem sair do carro, entrou em funcionamento segunda-feira na zona designada por ‘Nova Alcobaça’, e o cenário encontrado na manhã de quarta-feira era de destruição.





“Todas as grades estavam espalhadas, tiraram as lonas das grades, a casa de banho portátil estava partida, entre outros danos. Não conseguimos perceber qual a razão para este mal”, disse ao Correio da Manhã Henrique Henriques, administrador do grupo H Saúde, que explora o centro onde fazem testes utentes dos concelhos de Alcobaça e Nazaré credenciados pelas autoridades locais de saúde ou pela linha Saúde 24.



Foi feita queixa à PSP de Alcobaça e pedido reforço de vigilância no local, além de mais iluminação.