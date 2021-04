Centro de Vacinação contra a Covid-19 de Faro com 220 pessoas vacinadas no primeiro dia

O Centro de Vacinação Rápida em Faro, instalado no Pavilhão Desportivo da Penha, entrou esta terça-feira em funcionamento. No primeiro dia, que serviu de teste, foram inoculadas cerca de 220 pessoas, mas esta quarta-feira o número irá aumentar para 400. Segundo esclarecimentos de fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, esta terça-feira foram chamadas apenas as pessoas que tinham o agendamento para o centro de saúde. Serão também incluídas as pessoas que realizaram o autoagendamento online.



A autarquia de Faro estabeleceu ainda um protocolo com cooperativas de táxis locais para o transporte dos utentes para o centro. Para o efeito, foi criada uma linha de apoio, que deverá entrar em funcionamento até ao final da semana. A ARS Algarve prevê que nos próximos dias todos os centros de vacinação instalados na região estejam a funcionar, dando seguimento ao processo nacional de vacinação.

