Centro de vacinação contra a Covid-19 na Cidade Universitária reativado

Mediante a aceleração do processo de vacinação contra a Covid-19, o centro de vacinação do Pavilhão 3 da Cidade Universitária, em Lisboa, será reativado já esta quarta-feira, dia 23 de junho, pelas 9h00.Este centro de vacinação é constituído por uma equipa de 28 militares dos três ramos das Forças Armadas e terá capacidade para administrar cerca de 1200 doses diárias.O centro funcionará como "casa aberta", ficando disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes com idade igual ou superior a 50 anos que estejam inscritos no ACeS Lisboa Norte e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses.O Centro estará aberto das 09h30 e às 17h30, todos os dias. Utentes que desejem informar-se em tempo real sobre a disponibilidade deste espaço podem consultar o portal 'sala aberta' (https://salaaberta3.webnode.pt/).

Mais de 4,3 milhões de pessoas em Portugal já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, o equivalente a 42% da população, e quase 2,6 milhões (25%) têm a vacinação completa, segundo dados avançados na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a covid-19 já matou 17.074 pessoas dos 866.826 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.