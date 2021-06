Centro de Vacinação Covid em Lisboa com horário alargado a partir de segunda-feira

A Câmara Municipal de Lisboa vai alargar o horário dos Centros de Vacinação Covid, a partir de segunda-feira, de forma a aumentar a capacidade de vacinação.



A partir da próxima segunda-feira, os Centros de Vacinação irão funcionar por mais uma hora (de 9 para 10 horas diárias). Na primeira semana de julho, o horário irá alargar para 14 horas diárias, das 8h às 22h, incluindo ao sábado e domingo. Esta que é, segundo informa a CML, "uma medida significa um potencial de mais 15 mil doses ministradas por semana".





Na nota informativa, a CML informa ainda que será operacionalizado um processo especial de vacinação para as comunidades migrantes."Com mais de 12.000 migrantes a aguardar atribuição de número de utente do SNS, a CML reforçará as equipas do SNS para atender a esta necessidade e, por esta via, concretizar a elegibilidade desta população para o processo de vacinação".

Nestes centros já foram administradas mais de 320 mil vacinas Covid, não só aos lisboetas, mas também a todos aqueles que, por via do auto-agendamento, escolheram Lisboa como o local mais conveniente para a sua vacinação, pode ler-se no comunicado.





O comunicado informa ainda que "têm sido administradas nestes centros cerca de 20 mil doses por semana, um número que duplicou na última semana (39 mil), frutodo aumento da disponibilidade de vacinas e de ajustes realizados recentemente no processo de vacinação".