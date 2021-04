Centro de vacinação da Covid-19 de Portimão abre portas

Cerca de duas centenas de pessoas com mais de 65 anos foram esta segunda-feira vacinadas no Centro de Vacinação de Portimão, instalado no Pavilhão Gimnodesportivo. O espaço, no qual a autarquia investiu cerca de 50 mil euros, estava pronto desde o passado dia 3 do corrente mês, mas só agora teve luz verde das autoridades sanitárias para avançar com o processo de vacinação.Nos primeiros dias serão vacinados cerca de 500 doentes que já estavam inscritos no Agrupamento de Centros de Saúde Barlavento. O centro de vacinação tem capacidade para vacinar 100 pessoas por hora. Se funcionar 10 horas por dia, poderá vacinar até mil pessoas nesse período.