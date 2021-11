Centro de vacinação de Odivelas encerrado obriga a reencaminhar utentes para Loures

174 pessoas foram convocadas para um centro de vacinação fechado. Confirmaram a presença via SMS, mas o pavilhão multiusos de Odivelas estava encerrado, tal como em todos os domingos desde 18 de Outubro. No local não havia enfermeiros, apenas o segurança. A indignação de muitos utentes era indignação de muitos utentes era bem visível. Um deles é Cesário Filipe, que se deslocou desde Arganil apenas para receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. "Estava a 300 km daqui. Era só para vir a meio da semana e antecipei a vinda. Quando chego aqui ninguém para dar informações. É o seguinte: ou as pessoas estão aos magotes nos centros de vacinação, e vem a CMTV com razão, ou então é esta miséria."

Os utentes do concelho de Odivelas foram reencaminhados para o centro de vacinação de Loures, numa deslocação a rondar os 15 minutos, por conta própria. A coordenação do centro de vacinação de Odivelas justifica o insólito com um "lapso informático", que foi detetado na noite de sábado.

"O que se passou foi um engano. O que pode acontecer nestas operações com milhares de pessoas. Por engano foram agendadas 174 pessoas para Odivelas e assim que nos apercebemos do erro enviámos imediatamente sms às pessoas, para marca-las para outro dia", afirma Filomena Figueiredo, coordenadora do centro de vacinação de odivelas.

O centro está aberto de segunda-feira a sábado, entre as 9 e as 17 horas.





Numa nota emitida, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) lamentou os constrangimentos provocados aos utentes pelo encerramento pontual do centro de vacinação este domingo."Os serviços de agendamento prontamente enviaram mensagens de convocatória para nova data e as pessoas com marcação para hoje tiveram ainda a possibilidade de serem vacinadas no CVC de Loures – a funcionar entre as 9H00 e as 19H00", pode ler-se na nota.