Centro de vacinação de Portalegre passa para quartel dos bombeiros

O salão do quartel dos Bombeiros Voluntários de Portalegre vai albergar o centro de vacinação covid-19, após este serviço ter funcionado nos últimos meses no pavilhão municipal daquela cidade, foi divulgado esta quinta-feira.

Numa nota publicada na página de Internet da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), é explicado que o centro de vacinação vai passar para o quartel dos Bombeiros Voluntários de Portalegre a partir de segunda-feira.

Contactado pela agência Lusa, o porta-voz da ULSNA, Ilídio Pinto Cardoso, explicou que esta situação é "transitória", uma vez que o objetivo passa por "concentrar" a vacinação nos centros de saúde da região.

O mesmo responsável indicou que "87%" da população do distrito de Portalegre já tomou as duas doses da vacina contra a covid-19.

A covid-19 provocou pelo menos 4.919.395 mortes em todo o mundo, entre mais de 241,95 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.117 pessoas e foram contabilizados 1.082.721 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.