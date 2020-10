Centro europeu alerta para aumento das hospitalizações em Portugal devido à Covid-19

O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) alerta para o aumento nos internamentos em Portugal devido à covid-19, avisando que este poderá apenas "o início" se as autoridades portuguesas não atuarem para conter o vírus.

"Estamos a assistir a um aumento em Portugal em termos de taxas de hospitalização e está a surgir um pouco mais tarde do que noutros países" europeus, afirma em entrevista à agência Lusa o diretor do departamento de Vigilância do ECDC, Bruno Ciancio.

De acordo com o especialista, "é importante que o país considere que este é apenas o início" da subida do número de internamentos por infeções com o novo coronavírus, que tem vindo a acentuar-se desde princípios de outubro.