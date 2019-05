Centro Histórico do Porto vai ter cinco novas zonas de estacionamento pago

O centro histórico do Porto vai ter, a partir de junho, cinco Novas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL), informou esta sexta-feira o município que justifica a decisão com a necessidade de aliviar a pressão sobre os moradores.Numa nota pública na sua página oficial, a autarquia explica que a criação de novas ZEDL em alguns arruamentos vai permitir "reorganizar o espaço destinado a estacionamento e criar bolsas dedicadas exclusivamente aos moradores que solicitem uma avença de residente", garantindo "uma melhor gestão do espaço público" e um "alívio da pressão sobre os moradores do centro histórico".De acordo com o mapa publicado, foram criadas novas ZEDL nas ruas das Virtudes, das Taipas, de Monchique e Dr. Barbosa de Castro, onde o valor cobrado à hora será de 1,20 euros.A câmara informa ainda que as pinturas no pavimento relativas às novas regras começam a ser feitas já na próxima terça-feira, 21 de maio, contudo, as novas regras entram em vigor apenas a 3 de junho.Com a criação destas novas ZEDL, o centro histórico do Porto passa a ter mais de uma dezena de arruamentos com estacionamento pago, divididos por duas zonas.Na zona I, o valor hora é de 1,20 euros, na zona II que compreende arruamentos como a rua da Restauração, o valor cobrado à hora é de 60 cêntimos.A estratégia, afirma o município, "tem como prioridades uma maior rotatividade dos lugares de estacionamento e uma maior disponibilidade para os residentes, a par da redução do estacionamento abusivo e do privilégio à utilização de curta duração na proximidade das áreas comerciais e de serviços".No que respeita às condições especiais a criar para os residentes, a câmara salienta que passam pela sinalização das zonas a eles reservados, devendo os interessados adquirir uma avença anual para a sua zona de residência.A autarquia sublinha, no entanto, que a aquisição da licença não garante reserva de lugar, mas antes o estacionamento sem limite de tempo e sem pagamento, além do valor da avença, nas zonas definidas na ZEDL da sua área de residência.A avença pode ser requisitada através do 'Balcão Virtual' da página de internet do município ou pessoalmente no Gabinete do Munícipe, sendo atribuída pelo período de um ano civil.