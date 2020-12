Centro Hospitalar de Trás-os-Montes com 75% da capacidade para doentes Covid-19 ocupada

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) tem 122 doentes internados com covid-19, tendo 75% da sua capacidade ocupada e ativado o nível quatro do plano de contingência, disse hoje fonte da instituição.

O CHTMAD referiu, numa resposta por escrito enviada à agência Lusa, que nas suas três unidades hospitalares -- Vila Real, Chaves e Lamego - estão hoje internados com infeção pelo vírus SARS-CoV-2, 105 doentes em enfermaria e 17 doentes em cuidados intensivos.

Depois de ter concentrado os doentes covid-19 no hospital sede, em Vila Real, recentemente as unidades de Chaves e Lamego começaram também a receber utentes com infeção pelo novo coronavírus.

O CHTMAD informou ainda que ativou o nível quatro do seu plano de contingência, permitindo assim, em caso de necessidade, "aumentar a capacidade de internamento para doentes com esta patologia", sendo que, neste momento, "tem cerca de 75% da sua capacidade ocupada".

Acrescentou que, atualmente, dos cerca de três mil profissionais, o centro hospitalar "conta com cerca de centena e meia em quarentena, entre profissionais que testaram positivo para SARS-CoV-2 e profissionais em isolamento, no seguimento da avaliação epidemiológica de contactos".

Não especificou, no entanto, quantos profissionais estão mesmo momento positivos ao novo coronavírus.

Na segunda-feira, também numa informação escrita enviada à Lusa, o CHTMAD referiu que o Hospital de Chaves tinha, naquele dia, 19 profissionais infetados com o novo coronavírus.

Segundo referiu hoje a instituição, desde "o início da pandemia, foram já realizados mais de dois mil testes aos colaboradores".

O CHTMAD referiu ainda que adaptou o calendário de alguma atividade cirúrgica não urgente e reorganizou alguns serviços, garantindo estar "assegurada a qualidade da prestação de cuidados".

Por fim, o conselho de administração reiterou que "estão acauteladas todas as medidas de segurança, tanto para profissionais como para utentes", e garantiu "que estão a ser cumpridas todas as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)".

O distrito de Vila Real ultrapassava na quarta-feira os 1.700 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, destacando-se os 837 casos no concelho de Chaves e 237 em Vila Real.

Portugal contabiliza pelo menos 4.645 mortos associados à covid-19 em 303.846 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

PLI (DYMC) // JAP

Lusa/Fim