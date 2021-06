O serviço de Finanças de Tomar aplicou uma coima de 45 mil euros ao Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), que engloba os hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes, por se ter atrasado um dia a pagar 574214 euros de IRS. O CHMT recusou pagar e recorreu para o Tribunal Administrativo, que lhe deu razão e arquivou o processo.O pagamento do imposto retido na fonte dizia respeito a fevereiro, tinha prazo até 20 de março, mas foi feito no dia 21....