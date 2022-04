Centro Hospitalar do Oeste dispensa 15 enfermeiros mas pede autorização para os readmitir

Quinze enfermeiros contratados pelo Centro Hospitalar do Oeste (CHO) terminam contratos e vão ser dispensados no final do mês, mas o conselho de administração já solicitou autorização para renovar o contrato dos profissionais.

Em causa estão 15 enfermeiros contratados ao abrigo do Plano de Contingência para o Inverno, cujos contratos, com duração de quatro meses, terminam no próximo dia 30.

"Dando cumprimento aos termos legais, foi comunicado por escrito aos profissionais o término dos contratos, conforme previsto aquando da sua assinatura", confirmou hoje o conselho de administração (CA) do CHO à agência Lusa, admitindo, no entanto, que "se mantém a necessidade de recursos humanos de enfermagem" que levou à contratação dos enfermeiros.

Tendo em conta essa necessidade, o CHO "já solicitou autorização para proceder à renovação destes contratos", afirmou o CA, acrescentando que aguarda deferimento do pedido para que os enfermeiros possam assinar novo contrato.

Em comunicado, o CHO esclareceu esta quinta-feira que os 15 enfermeiros foram contratados "com o intuito de reforçar os recursos humanos" nos serviços de urgência dos três hospitais da instituição, as unidades de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, "dado o previsível aumento da afluência de doentes decorrente da época do ano".

Não obstante ter cessado "o período de contingência que fundamentou a celebração dos contratos", mantém-se a necessidade de enfermeiros nos serviços em causa, admitiu o CHO, sublinhando que tem "envidado todos os esforços para contratar recursos humanos e continuará a adotar as medidas necessárias para dar a melhor resposta na prestação de cuidados de saúde à população".

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.