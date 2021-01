O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está “muito próximo da capacidade máxima” no que respeita aos doentes com Covid-19 estáveis, em Enfermaria, revelou ontem Carlos Santos, presidente do Conselho de Administração.Com a Enfermaria “praticamente lotada”, o CHUC está já a tentar transferir doentes e dar alta médica aos que reúnem condições para recuperar em casa. Relativamente aos pacientes que estão em estado crítico, o CHUC atingiu quase 90% da lotação.