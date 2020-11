Centro Hospitalar Lisboa Central com taxa de ocupação de quase 73%

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC) tem atualmente 181 camas para doentes com covid-19, das quais 132 estavam preenchidas no domingo, uma taxa de ocupação de quase 73%, segundo dados avançado à Lusa pela instituição.

Dos doentes internados às 00h00 de domingo, 110 estavam em enfermaria (mais 10 do que no sábado) dos quais seis em pediatria (mais dois face ao dia anterior). Nos cuidados estavam 22 doentes internados, menos um do que no dia anterior.

Desde o início da pandemia em março, o centro hospitalar registou 142 mortes, 1.289 recuperados e acompanha atualmente 40 doentes no domicílio.