O Centro Hospitalar Lisboa Central já recebeu 21 doentes do Hospital Amadora-Sintra. Os doentes encontram-se nas urgências do Hospital de São José e serão, posteriormente distribuídos para outras unidades hospitalares.A maioria dos doentes será encaminhada para o Hospital Curry Cabral.Recorde-se que esta terça-feira o Amadora-Sintra viu-se obrigado a trasferir 53 doentes devido a uma sobrecarga nas tubagens que fornecem oxigénio aos doentes. Até esta terça-feira, havia 333 doentes com Covid-19 internados em enfermaria neste hospital e 30 em cuidados intensivos, sendo que no hospital Amadora-Sintra o máximo previsto em plano era de 120 infetados com o novo coronavírus.