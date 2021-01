O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), que engloba os hospitais de Faro e Portimão, está a 80% da capacidade para o internamento de doentes com Covid-19.“A capacidade não está esgotada. Ainda temos margem e não temos falta de resposta. Mas vamos ter de aumentar a capacidade para não chegar a altura em que ficamos sem vagas”, disse aoAna Castro, presidente da administração do CHUA. Para fazer frente a eventuais contrariedades, o hospital de campanha montado no Portimão Arena serve para receber doentes Covid-19 não só dos hospitais algarvios, como do resto do País, como já tem acontecido.